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THY uçağına yıldırım isabet etti

TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul-Burkina Faso seferini yapan yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçak Marmara Denizi üzerinde yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

  • DHA
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İstanbul'da etkili olan yağmur ve kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle, hava trafiği olumsuz etkilendi. Şiddetli rüzgar ve CB bulutları nedeniyle iniş için alçalan bir çok uçak havada tur atmak zorunda kaldı. CB bulutları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Burkina Faso Başkenti Ouagadougou seferini yapan TK-537 sefer sayılı TC-JYP kuyruk tescilli Boeing 737-900 ER tipi yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek Atatürk Havalimanı'na geri döneceğini söyledi. Bunun üzerine Marmara Denizi'ne fazla yakıtını boşaltılmasıyla normal iniş ağırlığına gelen THY uçağı saat 20.45'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı. Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcuların başka bir uçakla Ouagadougou'ya gönderileceği öğrenildi.

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