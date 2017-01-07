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THY’de 610 sefer iptal oldu, 20 bin kumanya dağıtıldı

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olan seferlerden dolayı Atatürk Havalimanı’nda kalan 5 bin 900 yolcuyu otellere yerleştirdi. Terminal binasında bekleyen yolculara ise 20 bin kumanya dağıtıldı.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan Türk Hava Yolları’nda sefer iptalleri ve yolcuların mağduriyet yaşamaması için alınan önlemlerin detayları açıklandı.
 
İptal olan sefer sayısı 610 olarak gerçekleşti
 
THY’den yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferlere ilişkin;  “İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 610 sefer iptal olurken, zaman zaman pistlerde oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 seferimiz diğer meydanlara divert etmiştir” ifadelerine yer verildi.
 
Yolculara 20 bin kumanya dağıtıldı
 
Hava muhalefeti nedeniyle uçamayan yolcular için harekete geçen THY,  dün gece toplam 5 bin 900 yolcuyu otellere yerleştirdi. Baytak taşıyıcı havayolu şirketi ayrıca havalimanında bekleyenler 20 bin civarında kumanya dağıttı.
 

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