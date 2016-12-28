THY'den 23 seferine kar iptali

İstanbul'da başlayacak ve hava ulaşımını olumsuz etkileyeceği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nda seferlerin yüzde 15 azaltıldığını duyurdu.

DHMİ tarafından açıklanan bilgi notunda şöyle denildi: “29.12.2016 Perşembe öğleden sonra başlayıp, 31.12.2016 öğleden sonraya kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklenmektedir. Beklenen ağır meteorolojik şartlar ( kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır."

THY 23 seferini iptal etti

İSTANBUL’DA başta olmak üzere tüm yurda etkisi altına alacak kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, iç ve dış hat olmak üzere toplam 23 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın kar yağışı nedeniyle iptal ettiği seferler şöyle; İç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Denizli, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Trabzon. Dış Hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, Bükreş, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere 23 seferini iptal etti.