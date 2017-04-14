THY'den laptop çikolata sürprizi

Türk Hava Yolları (THY), bugün ABD ve Birleşik Krallık yolcularına "laptop" şeklinde tasarlanan özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu ülkelere yapılan uçuşlara getirilen elektronik cihaz kısıtlamasının ardından THY, yolcularının memnuniyetine katkıda bulunmak için yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Bu ülkelere uçuşlardaki kısıtlamaya rağmen bugün, seyahatleri için THY'yi tercih eden yolculara laptop şeklinde tasarlanmış özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediliyor.

Etkinlik, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen tüm gidiş-dönüş uçuşlarında yapılıyor.