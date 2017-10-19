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TİKA'nın eğittiği Çadlı doktorlar göreve başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Ankara'da faaliyet gösteren Bayındır Hastanesi iş birliğiyle eğitim verilen Çadlı 4 doktor, ülkelerinde göreve başladı.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ankara'da faaliyet gösteren Bayındır Hastanesi iş birliğiyle eğitim verilen Çadlı 4 doktor, ülkelerinde göreve başladı.

TİKA Çad Koordinatör Yardımcısı Erhan Vargün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7'nci Avrasya Tıp Günleri Hemotoloji ve İlik Nakli Kongresi'ne katılan ve eğitim alan Çadlı 4 doktorun ülkelerine ve görevlerine döndüklerini belirtti.

Vargün, 4-8 Ekim tarihleri arasında eğitim alan doktorların Çad'da faaliyet gösteren Encemine Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Referans Hastanesi, Çad-Çin Dostluk Hastanesi ve Rönensans Hastanesinde görev yaptıklarını kaydetti.

TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen kongreye 23 ülkeden 95 kişi katıldı.

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