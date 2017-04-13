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TİKA'dan Irak'a 70 kişilik yetimhane yardımı

TİKA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valiliğine bağlı 70 kişi kapasiteli bir yetimhanenin döşemesini tamamladı.

  • AA
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valiliğine bağlı 70 kişi kapasiteli bir yetimhanenin döşemesini tamamladı.

Döşemesi tamamlanan yetimhanenin yeniden hizmete açılış törenine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve IKBY parlamentosunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf ve yetim çocuklar katıldı.

Açılış töreninin ardından basın toplantısı düzenleyen Erbil Valisi Hadi, IKBY'ye kesintisiz yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, kriz içerisindeki bölgeye sunulan desteklerin önemli olduğunu ifade etti.

Valilik bünyesindeki yetimhanenin döşemesinin TİKA tarafından yapıldığını dile getiren Hadi, aynı zamanda yetim çocukların temel ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu İnam ise şunları söyledi:

"TİKA'nın Erbil Yetimhanesi'nin döşenmesi için bir araya geldik. Yetimler toplumumuzun hassas kesimi. İmkanlar çerçevesinde onları sahiplenmek ve desteklemek vazifemizdir. Bu yetimhaneye vermiş olduğu döşeme desteğinden dolayı TİKA'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye hiçbir şekilde dini, etnik ve dil gibi hususları göz önüne almadan hiçbir ayrım gözetmeden imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalışıyor."

TİKA Başkan Danışmanı Kolabaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Erbil'de 70 kişi kapasiteli yetimhanenin döşemesini baştan aşağıya tamamladık. TİKA'nın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Kuzey Irak'ta tamamen buradaki yönetimle ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımızın izin verdiği alanda dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmak görevimizdir." dedi.

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