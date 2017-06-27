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Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez, tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti.

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Çeşitli dergilerde yazarlık yapan ve e-kitap ile dijital yayıncılık konusunda da çalışmalar yürüten İhsan Sönmez, kanser tedavisi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde vefat etti.

Sönmez'in cenazesi Fatih Camisi'nde ikindi vakti ABD'li yazar Muhyiddin Şekûr tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayvansaray Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Sönmez'in ağabeyi ve Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez ile yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez'in kardeşi olan İhsan Sönmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

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