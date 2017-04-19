Tiyatro oyuncusu karşılıksız aşk yüzünden intihar etti
Tiyatrocu ve reklamcı Orhan Yücel, karşılıksız aşk yüzünden intihar etti.
Takvim'de yer alan habere göre İstanbul'da yaşayan Yücel önceki gün Facebook'ta canlı yayında ismini vermediği bir kadını çok sevdiğini, ancak aşkına karşılık bulamadığını, bu yüzden günah olduğunu bile bile intihar etmeyi tercih ettiğini söyledi. Ardından da 100 adet hap içtiğini, kendisini sevenlerden dua etmelerini istedi. Bu açıklamadan sonra evinde baygın halde bulunan Yücel, hemen hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkandı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı..
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