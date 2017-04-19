Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tiyatro oyuncusu karşılıksız aşk yüzünden intihar etti

Tiyatrocu ve reklamcı Orhan Yücel, karşılıksız aşk yüzünden intihar etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Takvim'de yer alan habere göre İstanbul'da yaşayan Yücel önceki gün Facebook'ta canlı yayında ismini vermediği bir kadını çok sevdiğini, ancak aşkına karşılık bulamadığını, bu yüzden günah olduğunu bile bile intihar etmeyi tercih ettiğini söyledi. Ardından da 100 adet hap içtiğini, kendisini sevenlerden dua etmelerini istedi. Bu açıklamadan sonra evinde baygın halde bulunan Yücel, hemen hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkandı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı..

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA