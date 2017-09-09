TL tarihinde bir ilk
Şubat ayı başından bu yana dolar karşısında yükselişe geçen TL, 1989’da konvertibl olmasından bu yana ilk kez 7 ay üst üste dolar karşısında değer kazandı.
TL, bu yılın Şubat-Ağustos döneminde yüzde 8.49 değer kazanırken dolar önceki gün 3.3999 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar şubat ayı başında 3.78 lirayı görmüştü. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki faiz artışı yapsa da piyasalarda düşük enflasyondan dolayı 3’üncü faiz artışı beklentisinin oldukça zayıfladığını, bu durumun da doların diğer para birimleri karşısındaki değer kayıplarını hızlandırdığını söyledi.
Stratejist Cüneyt Paksoy, yaptığı değerlendirmede, FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’ın sürpriz istifasını hatırlatarak, FED Başkanı Janet Yellen’ın da Şubat 2018’de görev süresini dolduracağını, bundan sonraki süreçte olası yeni FED adımlarının belirsizliğinin dolar endeksinin 91 seviyelerine kadar geri çekilmesine sebep olduğunu belirtti. Paksoy “Dolarda aşağı hareket devam ettikçe 3.40 altında 3.30-3.35 aralığı potansiyel yeni dip olarak önem kazanacaktır” dedi.
DOLAR 3.36’YA ÇEKİLİR
KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da FEd’in para politikası hamlelerine dair belirsizliğin arttığını ve faiz artırma ihtimallerinin günden güne azaldığı belirterek Güney Florida’yı tehdit eden Irma kasırgasının da negatif bir etken olarak piyasaları zorladığını vurguladı. Erkan, dolarda 3.40 altı fiyatlamalarda 3.38-3.36 seviyelerine doğru geri çekilmenin olabileceğini söyledi.
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