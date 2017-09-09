TL tarihinde bir ilk

TL, bu yılın Şubat-Ağustos döneminde yüzde 8.49 değer kazanırken dolar önceki gün 3.3999 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar şubat ayı başında 3.78 lirayı görmüştü. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki faiz artışı yapsa da piyasalarda düşük enflasyondan dolayı 3’üncü faiz artışı beklentisinin oldukça zayıfladığını, bu durumun da doların diğer para birimleri karşısındaki değer kayıplarını hızlandırdığını söyledi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, yaptığı değerlendirmede, FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’ın sürpriz istifasını hatırlatarak, FED Başkanı Janet Yellen’ın da Şubat 2018’de görev süresini dolduracağını, bundan sonraki süreçte olası yeni FED adımlarının belirsizliğinin dolar endeksinin 91 seviyelerine kadar geri çekilmesine sebep olduğunu belirtti. Paksoy “Dolarda aşağı hareket devam ettikçe 3.40 altında 3.30-3.35 aralığı potansiyel yeni dip olarak önem kazanacaktır” dedi.

DOLAR 3.36’YA ÇEKİLİR