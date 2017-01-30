Tokat Devlet Hastanesi'nde yangın paniğe neden oldu
Tokat Devlet Hastanesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
- İHA
Tokat Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan depo bölümünde akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yayılan dumanlar bir anda birinci katı sardı. Durumu fark eden görevliler 110 itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, yangının çıktığı depoya inerek müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastanenin giriş kısmını dumanlar kapladı. Polis ekipleri hastaneye gelen vatandaşların acil servisten giriş yapmalarını sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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