Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat Devlet Hastanesi'nde yangın paniğe neden oldu

Tokat Devlet Hastanesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
x

Tokat Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan depo bölümünde akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yayılan dumanlar bir anda birinci katı sardı. Durumu fark eden görevliler 110 itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, yangının çıktığı depoya inerek müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastanenin giriş kısmını dumanlar kapladı. Polis ekipleri hastaneye gelen vatandaşların acil servisten giriş yapmalarını sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  

 

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TBMM Başkan Vekili Aydın: Başkanlık divanı üyeleri için üst limit koyacağız

TBMM Başkan Vekili Aydın: Başkanlık divanı üyeleri için üst limit koyacağız

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA