Tokat'ta FETÖ operasyonu: 8 polis tutuklandı
Tokat'ta FETÖ operasyonu soruşturmasında hakim karşısına çıkan 9 eski polisten 8'si tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kentte görev yapan 9 eski polis, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali E, Yavuz P, Nuri Y, İrfan Y, Oğuzhan M, Sefa K, Şerif G ve Yaşar E tutuklandı, N. Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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