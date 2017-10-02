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Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında askerlerin de yer aldığı şüphelilere ilişkin yakalama kararı verildi.

Aralarında muvazzafların da olduğu 7 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundukları illerde gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

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