Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında askerlerin de yer aldığı şüphelilere ilişkin yakalama kararı verildi.
Aralarında muvazzafların da olduğu 7 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundukları illerde gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.
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