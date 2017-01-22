Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tonlarca turşu asfalta yayıldı

Yalova-Bursa yolunun Süpürgelik rampasında kontrolden çıkan turşu yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon kasasında bulunan tonlarca turşu yola saçıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa istikametinden Yalova istikametine giden İ.K (35) yönetimindeki 34-FA-6998 plakalı kamyon, süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkarak önce çelik bariyerlere çarptı sonra devrildi. Kamyonun kasasında bulunan tonlarca turşu, kazanın etkisiyle yola saçıldı. Kazayı yara almadan atlatan araç şoförü kazayı korku içerisinde anlattı. Yolun kaygan olduğunu dile getiren şoför, "Neredeyse araçtan atlayacaktım" dedi. Kaza sonrasında yola saçılan turşular nedeniyle kapanan yolda 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yalova İtfaiyesi ekipleri tarafından yolun tazyikli su ile yıkanması sonrasında araçların geçişine izin verildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'danKuran-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'danKuran-ı Kerim tilaveti

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA