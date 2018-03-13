Topkapı-Habipler tramvay hattı teknik arıza nedeniyle seferlerini durdurdu
Topkapı-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler durdu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Habipler istikametine gitmek üzere Topkapı durağından hareket eden tramvay, Fetihkapı durağına gelmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu.
Yolcular, kapıları açılan tramvaydan inerek yaya olarak duraklara gitti.
Bu nedenle, tramvay seferleri yapılamazken, ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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