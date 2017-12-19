Topuklu Kramponlar bu sefer özel öğrenciler için sahaya çıktı

Topuklu Kramponlar Firmacılar ve Medyacılar takımı bu kez de Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Merkezi çocukları yararına sahaya çıktı. 19 Aralık Salı günü Galatasaray Futbol Okulu’nda gerçekleştirilen maçta toplanan tüm gelir özel çocuklara bağışlandı.

Topuklu Kramponlar, gerçekleştirdiği 3 projesinin ardından bu kez de Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Merkezi’nde okuyan özel çocuklar için sahaya çıktı. İş kadınları ve basın mensubu kadınların karşılaştığı maçta toplanan tüm gelir Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine bağışlandı.

Maça katılan ve sponsor olan firmalar sayesinde özel çocukların hepsine destek olabildiklerini belirten ve organizasyonu düzenleyen Semre Teke ve Sibel Kavçin, “Katılımcılarımız sayesinde bu projeyi dördüncü kez gerçekleştiriyoruz. Destekler sayesinde 146 özel çocuğumuza mont, eğitici materyal ve kişisel temizlik ürünleri temin ettik. Projemizdeki amacımız bir farkındalık oluşturmak” dedi.

Topuklu Kramponlar projesi kapsamında gerçekleştirilen dördüncü maça Yıldırım Belediyesi büyük destek verdi. Maçı izlemeye gelenler arasında bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, maç sonunda oyunculara madalya ve ödüllerini takdim etti.

Topuklu Kramponlar Firmacılar ve Medyacılar maçına Yıldırım Belediyesi başta olmak üzere birçok firma sponsor oldu.

Maçta Firmacılar takımında Esra Şahiner Çırpar, Elif Akal, Tuğba Çelik, Suzan Pamuk Tekin, Zerrin Gül Kadıoğlu, Özgül Çiçek Yılmaz, Meyra İlknur Mısır, Sibel Taner Hacıoğlu, Melek Köni ve Serap Uzun forma giydi.

Medyacılar takımında ise Semra Teke, Sibel Kavçin, Dilara Gençler, Demet Uyanık, Hayriye Turgut, Seda Aydın, Sibel Barutçu, Funda Kubat, Enise Dikmen ve Melis Lüleci forma giydi.

Topuklu Kramponlar ilk projelerini yardıma muhtaç 2 kanserli anneye destek olmak amacıyla, ikinci projelerini Ampüte Spor Kulübü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 3. projelerini Orhaneli’nde kurulacak engelli atölyesine yardım amaçlı gerçekleştirmişti.