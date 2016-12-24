Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltý
Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na yönelik operasyonda 30 kiþi gözaltýna alýndý.
- AA
Trabzon merkezli 4 ilde Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 kiþi gözaltýna alýndý.
Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekiplerince, örgütün Akçaabat ilçe yapýlanmasýna yönelik operasyonunda Trabzon, Ordu, Ýstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslerde arama yapýldý.
Operasyonlarda 30 kiþi gözaltýna alýndý.
Bu arada, gözaltýna alýnanlar arasýnda bazý Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öðretim görevlilerinin yaný sýra memur, öðretmen, zabýta, esnaf ve iþ adamlarýnýn bulunduðu öðrenildi.
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