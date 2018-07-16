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Trabzon'da 2 ayı karayoluna indi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, ormanlık alandan karayoluna inen 2 ayı, o esnada seyir halinde olan otomobildeki kişilerce cep telefonu ile görüntülendi.

  • DHA
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Sürmene İlçesi ile Beşköy Mahallesi'ndeki karayolunda seyreden otomobil sürücüsü, karşısında yol kenarındaki ormanlık ve yamaç alandan aniden inen 2 ayıyı görünce panik yaşadı. Ayılar yolda koşarak ilerlerken, yaşanan o anlar da sürücünün yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bu görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir süre karayolu üzerinde birbiri ardına koşan ayıların yeniden ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada ilgiyle izlendi.
 

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