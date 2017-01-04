Trabzon'da cinnet: 4 ölü

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Ýstanbul’dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragýpoðlu, kardeþleri Ahmet Ragýpoðlu, Elmas Ragýpoðlu ve özürlü kardeþi Asuman Ragýpoðlu ile annesi Zehra Ragýpoðlu (80) ile Yukarý Çavuþlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Ali Ragýpoðlu, olayý gerçekleþtirdiði tüfekle ilçe merkezine giderek polis karakoluna teslim oldu.

Yaþanan olayý vahþet olarak deðerlendiren Koyuncular mahalle muhtarý Sinan Kanca, yaptýðý açýklamada "Yaþanan resmen vahþet böyle bir þey olmaz. Adam cinnet geçiriyor. Önce annesini ve yatalak kýz kardeþini sonra Samsun'dan misafir gelen ablasýný ve erkek kardeþini tüfekle vurarak öldürüyor. Sonra bir yakýnýn arayýp Sürmene ilçe merkezine iniyor ve olayý gerçekleþtirdiði tüfekle polise teslim oluyor" dedi.

Olayý gerçekleþtiren Ali Ragýpoðlu'nun 1-2 yýldýr psikolojik sorunlarý olduðunu öðrendiðini belirten Kanca "Ailevi meselelerinin olduðu da söyleniyor. Nedeni tam belli deðil. 2 gün önce de hastanede tedavi gören annesini hastaneden çýkarmýþ" bilgisini paylaþtý.

Öte yandan evde yapýlan incelemenin ardýndan cesetler otopsi için Adli Týp Kurumu'na kaldýrýldý. Cenazelerin yarýn ayný köyde topraða verileceði öðrenildi.