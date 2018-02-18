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Trabzon’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Trabzon’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el koydu.Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3 ise adli kontrolle serbest kaldı.

Diğer 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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