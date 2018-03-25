Trabzonluların kongre salonuna astığı poster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı
AK Parti 6. Olağan Kongresi için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı partililer özel bir koreografiyle karşıladı. Salona, Erdoğan'ın annesi ve babasının olduğu poster asıldı.
- AA
Konuşmasına başlamadan önce tribünlerde kendisi için hazırlanan koreografiyi izleyen Erdoğan, "Öncelikle hazırladığınız koreografiyle gerçekten duygu dünyamı çok törpülediniz. Bir tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta sevgili anneciğim, onlarla beraber böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbim'den her ikisine de rahmet diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
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