Trabzonluların kongre salonuna astığı poster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

Konuşmasına başlamadan önce tribünlerde kendisi için hazırlanan koreografiyi izleyen Erdoğan, "Öncelikle hazırladığınız koreografiyle gerçekten duygu dünyamı çok törpülediniz. Bir tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta sevgili anneciğim, onlarla beraber böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbim'den her ikisine de rahmet diliyorum." değerlendirmesini yaptı.