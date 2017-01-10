Trafik magandaları karda da boş durmadı
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönerken, bir trafik magandasının yolda yaptığı tehlikeli hareketler hem kendi canını trafiktekileri tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
Sultanbeyli'de bir trafik magandası kar nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Buzlanan yollara aldırış etmeden tehlikeli şovuna devam eden şahıs bir ara yoldan çıkma tehlikesi de yaşadı.Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan maganda trafikte seyir halinde giden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde trafik magandası drift yaparken, bir ara yoldan çıkma tehlikesi yaşıyor.
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