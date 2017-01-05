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Trafik magandası terör estirdi

İstanbul Ataşehir'de bir trafik magandası aracıyla yaptığı tehlikeli şovla ortalığı birbirine kattı. Yaptığı hareketler ise bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul'da trafik magandalarının kuralları hiçe sayarak yaptığı şov bitmek bilmiyor. Tehlikeli şovun adresi bu kez Ataşehir oldu. Yağışa aldırış etmeyen trafik magandası, drift yaparak yolunda ilerledi. Trafikte yaptığı hareketlerle ortalığı birbirine katan şahıs, cep telefonuyla kaydedildi.
 

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