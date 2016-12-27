Tramvayın önüne böyle atladı
İstanbul Beyazıt'taki olayın kaza değil, intihar olduğu ortaya çıktı. Şahsın tramvayın önüne atladığı anlarsa görüntülere yansıdı.
- İHA
Beyazıt'ta tramvayın çarptığı vatandaşın intihar ettiği ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde tramvayın geldiğin gören vatandaş, raylara yatıyor. Fatih Beyazıt'ta öğle saatlerinde tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetmişti. Olayı soruşturan polis, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucunda vatandaşın intihar ettiğini belirledi.
Güvenlik kamera görüntülerinde tramvayın geldiğini gören vatandaş, rayları üzerine yatıyor. Durmaya çalışan tramvay, vatandaşı eziyor.
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