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TSK: 18 DEAÞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Düzenlenen hava harekatýnda DEAÞ'ýn El Bab'daki karargah binasý imha edildi, aralarýnda örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduðu 18 terörist etkisiz hale getirildi.

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Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda düzenlenen hava operasyonunda, DEAÞ'ýn El Bab'daki karargah binasý imha edildi, aralarýnda örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduðu 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Baþkanlýðýndan, Fýrat Kalkaný Harekatýna iliþkin bilgilendirme yapýldý.

Buna göre, Özgür Suriye Ordusu tarafýndan kuþatýlan El Bab'da, aralarýnda sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduðu terör örgütü DEAÞ grubunun toplantý halinde olduðu istihbaratýnýn alýnmasý üzerine, dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnca hava harekatý düzenlendi.

Hava harekatý sonucu, toplantý yapýlan karargah binasý imha edilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini baþarýyla gerçekleþtiren jetler, emniyetle üslerine döndü.

Söz konusu hava harekatýnýn ardýndan, DEAÞ mensuplarýnýn büyük kayýplar verdiði, çok sayýda ölü ve yaralý olduðu, teröristler arasýndaki telsiz görüþmelerine de yansýdý. 

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