TSK: 18 DEAÞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

KPSS 2016 tercihleri için 15 TL tercih ücreti ödenecek mi?

ÖSYM tarafýndan açýklanan kýlavuzu açýklanan KPSS 2016 tercihleri süreci devam ediyor. KPSS tercihi yapacak adaylar iþlemlerini osym.gov.tr üzerinden gerçekleþtirecek. Tercih süresi 30 Aralýk saat 23.59'da sona erecek. KPSS'ye girip tercih yapacak adaylar þimdi tercihler için ücret ödenecek mi? sorusunun cevabýnýn peþine düþtü. Tercihler için istenen 15 TL tutarýndaki ücret KPSS 2016/2 tercihleri için yatýrýlacak mý? Ýþte konuyla ilgili merak ettikleriniz..