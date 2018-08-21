TSK: 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin twitter hesabından paylaştığı açıklama şöyle;
Hakkâri/Yüksekova bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Hakkâri/Yüksekova bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) August 21, 2018
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