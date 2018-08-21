TSK: 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin twitter hesabından paylaştığı açıklama şöyle;

Hakkâri/Yüksekova bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.