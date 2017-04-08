TSK: 36 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan son bir hafta yapılan terörle mücadele ilgili yapılan değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Suriye kuzeyinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri geçtiğimiz hafta içerisinde teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Diyarbakır Kulp - Lice - Hani, Şırnak Beytüşşebap - Akçay, Batman Gercüş, Tunceli Merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkâri Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildiği ifade edildi.

İcra edilen operasyonlarda; 36 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedilerek 26 piyade tüfeği, 1 uçaksavar makineli tüfek, 47 el bombası, 3 roketatar ele geçirildiği, 10 mayın, 11 EYP tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Ayrıca, yaklaşık 850 kg amonyum nitrat, 20 kg TNT ile çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 156 kg kubar esrar, 4 kg uyuşturucu ve 25.300 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

4 asker şehit oldu 21 asker yaralandı

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 913 kişi yakalandığı belirtilerek," 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 21 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Yapılan değerlendirmeye göre; bu hafta özellikle Diyarbakır Kulp - Lice- Hani, Şırnak Beytüşşebap-Akçay, Batman Gercüş, Tunceli Merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkâri Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlandı.

Tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edildi, örgütün hain emellerine yönelik gerçekleştirmeyi planladığı bazı eylemler daha planlama aşamasında engellendi.

Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 5 bin kişi yakalandı ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri; geçtiğimiz yıl içerisinde teröristle mücadelede kazandığı tempoyu 2017 yılında da muhafaza ederek BTÖ’nün bahar aylarından itibaren eylem yapamaz hâle getirilmesi maksadıyla operasyonlarına devam ettiği vurgulanarak"Bundan sonrada cennet vatanımızın sınırlarında güvenliği sağlamak ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için bölücü terör örgütü ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye dek devam edecektir" denildi.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km’lik alan kontrol altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerinin korunmasına destek olmak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk Milletinin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır."