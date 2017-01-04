TSK: 38 iþbirlikçi yakalandý

TSK'dan yapýlan açýklamada, Hakkâri Þemdinli’de arazi aramasý icra eden güvenlik güçleri tarafýndan 15 av tüfeði ve 17 bin 500 av tüfeði fiþeði ele geçirildiði belirtildi. Türkiye genelinde icra edilen operasyonlarda 38 iþbirlikçinin yakalandýðý kaydedilen açýklamada, bu operasyonlarda iki adet Kalaþnikof piyade tüfeði, iki adet tabanca, dört adet av tüfeði, çok miktarda mühimmat ve elektronik malzemenin ele geçirildiði bildirildi.

Hatay Dörtyol’da ise icra edilen hava harekatýnda bölücü terör örgütü mensuplarýnca kullanýldýðý tespit edilen sýðýnak ve barýnaklarýn imha edildiði kaydedildi.