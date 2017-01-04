Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK: 38 iþbirlikçi yakalandý

Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde yapýlan operasyonlarda 38 iþbirlikçinin yakalandýðýný açýkladý.

  • ÝHA
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
x

TSK'dan yapýlan açýklamada, Hakkâri Þemdinli’de arazi aramasý icra eden güvenlik güçleri tarafýndan 15 av tüfeði ve 17 bin 500 av tüfeði fiþeði ele geçirildiði belirtildi. Türkiye genelinde icra edilen operasyonlarda 38 iþbirlikçinin yakalandýðý kaydedilen açýklamada, bu operasyonlarda iki adet Kalaþnikof piyade tüfeði, iki adet tabanca, dört adet av tüfeði, çok miktarda mühimmat ve elektronik malzemenin ele geçirildiði bildirildi.
 
Hatay Dörtyol’da ise icra edilen hava harekatýnda bölücü terör örgütü mensuplarýnca kullanýldýðý tespit edilen sýðýnak ve barýnaklarýn imha edildiði kaydedildi.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sosyal medyada terör propagandasý yapan kiþilere ikinci dalga operasyonu

Sosyal medyada terör propagandasý yapan kiþilere ikinci dalga operasyonu

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Ortaköy saldýrýsýyla baðlantýlý þüpheliler yakalandý

Ortaköy saldýrýsýyla baðlantýlý þüpheliler yakalandý

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA