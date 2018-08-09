TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'nın açıklaması şöyle;
Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş, üç kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve bir roketatar ele geçirilmiştir.
Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş, üç kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve bir roketatar ele geçirilmiştir.https://t.co/RrVjlfHeu2 pic.twitter.com/UDFYsrL4Xc— TSK (@TSKGnkur) August 9, 2018
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