TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın açıklaması şöyle;

Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş, üç kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve bir roketatar ele geçirilmiştir.