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TSK: 24 saat içerisinde 69 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nda gün içerisinde yaşanan çatışmalar neticesinde 32 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini, son 24 saat içinde toplam 69 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 138. gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 32 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, son 24 saat içinde toplam 69 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 292 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş altına alınarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının ateşle baskılandığı ve bunlardan bir kısmının kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine düzenlenen hava harekatı sonucunda dün açıklanan 18 silah mevzii haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası, 7 barınma amaçlı kullanılan binaya ek olarak, 2 top ve 1 tankın imha edildiği bildirildi. Harekatın 138. gününde yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 23 EYP’nin imha edildiği ve harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 817 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. 
 

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