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TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsallarına düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Şırnak'ın Silopi ve Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsallarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Hareket halindeki teröristlere yönelik hava harekatında savaş uçakları, Silopi'de 2, Diyadin'de 5 olmak üzere silahlı 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Öte yandan bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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