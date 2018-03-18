TSK, Afrin'in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı

<p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/18/180320181822006656441_3.jpg' style='width: 640px; height: 490px;' /></p> <p> TSK, Afrin kuzeybatısında ele geçirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü betonarme yeraltı mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı. </p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/18/180320181822216653304_3.jpg ' style='width: 640px; height: 490px;' /></p>
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