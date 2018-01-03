TSK askeri personel alımı son dakika başvuru ne zaman 2018 TSK 43 bin personel alımı hangi alanlarda olacak şartları neler

TSK personel alımı son dakika başvuru işlemi 2018 TSK 43 bin personel alımı hangi alanlarda olacak şartları neler? TSK'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl 42.938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak. TSK personel alımı ile bünyesine 43 bin personel daha katmaya hazırlanıyor. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından birçok ihracın gerçekleştirildiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde oluşan boşluklar personel alımı ile kapatılacak. Peki, TSK personel alımı ile hangi pozisyonlarda başvuru alacak? İşte konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar ve detayları...



Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına ara vermeden devam ettiği gibi ihtiyaç duyulan pozisyonlar için askeri personel alımları da gerçekleştirmektedir. İlgili askeri personel alımı ilanları kurum tarafından hazırlanarak resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.



Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde meydana gelen personel açığını kapatabilmek için çok sayıda askeri personel alımları gerçekleştirilmekte olup 2018 yılında 43 bin askeri personel alımı yapılacağı duyuruldu. Rütbelere, pozisyonlara göre kaç kişilik askeri personel alımı yapılacağı da duyuruldu. Peki detaylar nedir?



RÜTBELERE GÖRE DAĞILIM DUYURULDU!



Türk Silahlı Kuvvetleri toplam 43 bin kişilik askeri personel alımı gerçekleştirecektir. Hangi rütbe için kaç kişilik personel alımı yapılacağını aşağı bölümden sizlerle paylaşıyoruz.



3 bin 755 subay

5 bin 375 astsubay

13 bin 213 uzman erbaş

20 bin 595 sözleşmeli er



Yukarıda TSK'nın hangi rütbelere kaç kişilik askeri personel alımı yapacağı detaylı olarak verilmiştir. Peki adaylar başvurularını ne zaman yapacak ve detaylar nedir?



BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel alımları ilan olarak kamuoyuna duyurulacaktır. İlanlar yayımlandıkça başvurular, nitelikler ve tarihler hakkında bilgi verilecek olup İşin Olsa ekibi olarak bizlerde siz değerli okuyucularımızı konu hakkında bilgilendireceğiz. İlanlardan ilk haberdar olmak için lütfen mobil uygulamamızı ve sosyal medya hesabımızı takip ediniz.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) FETÖ ile bağı tespit edilen 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel ihraç edildi. Söz konusu ihraçların ardından oluşan personel açığını kapatmak için çalışmalara başlayan Milli Savunma Bakanlığı, 1763 subay, 4135 astsubay, 3698 uzman erbaş, 6162 sözleşmeli erbaş ve er, 92 sivil memur olmak üzere toplam 15.850 personel temini gerçekleştirdi.









Bakanlık personel alımına yönelik çalışmalarına bu sene de devam edecek. TSK'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu yıl içinde 3755'i subay, 5375'i astsubay, 13.213'ü uzman erbaş ve 20.595'i sözleşmeli erbaş ve er olmak üzere toplam 42.938 personel alınması planlanıyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu sene 42 bin 938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak.



Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan terör örgütü üyelerinin orduyla bağı kesilirken eğitimli ve disiplinli personel yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.



Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinden, FETÖ ile organik bağı tespit edilen 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel ihraç edildi.



Söz konusu ihraçların ardından oluşan personel açığını kapatmak için çalışmalara başlayan Milli Savunma Bakanlığı, bin 763 subay, 4 bin 135 astsubay, 3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92 sivil memur olmak üzere toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirdi.



Bakanlık personel alımına yönelik çalışmalarına bu sene de devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu yıl içinde 3 bin 755'i subay, 5 bin 375'i astsubay, 13 bin 213'ü uzman erbaş ve 20 bin 595'i sözleşmeli erbaş ve er olmak üzere toplam 42 bin 938 personel alınması planlanıyor.