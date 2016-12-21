Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK: Batman’da 4 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batman’da 4 teröristin yakalandığını, Mardin ile Bitlis’te toplam 11 işbirlikçinin gözaltına alındığını ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

  • İHA
  • 7
  • 0
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
x

TSK, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda işbirlikçi 10 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını, silah, malzeme ve örgütsel dokümanın (1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 25 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet motosiklet, 1 adet bilgisayar, 1 adet video kamera ve kaseti, 118 adet CD, 98 adet teyp kaseti, 3 adet görsel/ yazısal doküman, 5 adet hafıza kartı) ele geçirildiğini bildirdi.
 
Bitlis Tatvan’da ise güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda işbirlikçi 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 4 adet av tüfeği ve 5 adet cep telefonunun ele geçirildiği, tespit edilen 1 adet barınak, 1 adet avcı boy çukuru ve 1 adet gözetleme noktasının imha edildiği kaydedildi.
 
Ayrıca Batman merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığı belirtildi. 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moskova'da metroda korkutan patlama

Moskova"da metroda korkutan patlama

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA