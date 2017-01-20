TSK: Bombalı saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bildirildi.
- AA, İHA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.
El Bab'ta yaralanan askerler, Gaziantep'e getiriliyor
Saldırıda yaralanan askerlerden durumu ağır olanlar, askeri helikopterle Gaziantep'e getiriliyor. Çocuk Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine iniş yapan helikopterlerdeki yaralı askerler, burada bekleyen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere götürülerek, tedavi altına alınıyor.
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