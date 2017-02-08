TSK'dan son dakika açıklaması: El Bab çevresindeki stratejik tepeler alındı
TSK'dan yapılan açıklamada, 'El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.' denildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için dün gece başlanan operasyonlar sonucu stratejik öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi.
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