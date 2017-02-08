Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK'dan son dakika açıklaması: El Bab çevresindeki stratejik tepeler alındı

TSK'dan yapılan açıklamada, 'El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.' denildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için dün gece başlanan operasyonlar sonucu stratejik öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi. 

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan skandal sözler

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan skandal sözler

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA