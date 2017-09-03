TSK: Hakkari, Bingöl ve Tunceli’de 11 teröristi etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Nazimiye’de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist hava harekatı, 3 terörist silahlı İHA atışı ile olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Oğul Köyü bölgesinde, 31 Ağustos 2017 tarihinde Silahlı İHA ile gerçekleştirilen atış sonrası bölgede yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist cesedi, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 268 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet telsiz, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet kamyonet ve muhtelif malzeme ile birlikte ele geçirildi.

Bingöl Alıncık Köyü bölgesinde, yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist ölü olarak, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet el bombası ile birlikte ele geçirildi.

Hakkari Çukurca’da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 2 adet tuzaklanmış anti tank mayını tespit edilerek imha edildi.