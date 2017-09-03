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TSK: Hakkari, Bingöl ve Tunceli’de 11 teröristi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda Tunceli’de 8, Bingöl’de 1 teröristi etkisiz hale getirirken, Hakkari’de arife günü yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin cesedini silahları ile birlikte ele geçirdi.

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TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Nazimiye’de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist hava harekatı, 3 terörist silahlı İHA atışı ile olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Hakkari Oğul Köyü bölgesinde, 31 Ağustos 2017 tarihinde Silahlı İHA ile gerçekleştirilen atış sonrası bölgede yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist cesedi, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 268 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet telsiz, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet kamyonet ve muhtelif malzeme ile birlikte ele geçirildi.
 
Bingöl Alıncık Köyü bölgesinde, yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist ölü olarak, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet el bombası ile birlikte ele geçirildi.
 
Hakkari Çukurca’da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 2 adet tuzaklanmış anti tank mayını tespit edilerek imha edildi.

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