TSK imamlarına operasyon: 3 gözaltı
Hatay merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, firari 2 kişinin ise arandığı bildirildi.
- DHA
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TSK içindeki FETÖ imamlarına yönelik Hatay, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon yapıldı. TSK personeline imamlık yaptıkları belirlenen 5 kişinin evine baskın yapıldı. 3 kişi gözaltına alınarak Hatay'a getirilirken evlerinde bulunamayan 2 kişi ise aranıyor.
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