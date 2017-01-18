TSK: İngiliz savaş uçakları DEAŞ'ı vurdu
TSK, iki İngiliz savaş uçağının El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.
TSK, iki İngiliz savaş uçağının El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.
TSK, iki İngiliz savaş uçağının El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.
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