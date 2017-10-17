TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.