Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 2 askerin yaralandığını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 2 askerin yaralandığı bildirildi.
 
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Peşmerge çatışmadan kaçınca Rudaw muhabiri ağladı!

Peşmerge çatışmadan kaçınca Rudaw muhabiri ağladı!

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA