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TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
 
Şırnak merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.
 
Bingöl Genç’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.
 
Hatay Kırıkhan’da Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin yakalandığı bildirildi.

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