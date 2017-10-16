Irak Kuzeyi Zap bölgesinde 2 asker şehit oldu, 8 terörist öldürüldü Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu 1'i ağır üç askerin ise yaralandığını açıkladı. TSK bölgeye yapılan hava harekatında ise 8 terörist öldürüldüğünü belirtti.