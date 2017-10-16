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Irak Kuzeyi Zap bölgesinde 2 asker şehit oldu, 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu 1'i ağır üç askerin ise yaralandığını açıkladı. TSK bölgeye yapılan hava harekatında ise 8 terörist öldürüldüğünü belirtti.

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TSK : Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler  tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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