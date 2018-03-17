TSK'dan Afrin açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır
Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır.' denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle ABD'nin yaptırdığı "Suriye'de siviller zarar görüyor" haberlerini yalanlayarak, "Masumlara zarar verilmiyor" açıklaması yaptı.
ABD'nin beslediği teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çırpınışlarını izleyen Batı, Türkiye'ye iftira atmaya devam ediyor. Avrupa basınında neredeyse her gün çıkan 'siviller ölüyor' haberlerine, TSK'dan cevap geldi.
TSK'nın açıklaması şu şekilde:
"Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır"
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