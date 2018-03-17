TSK'dan Afrin açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır.' denildi.