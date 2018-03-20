Teröristlerden Afrin/Hacıhasanlı Köyü'nde bombalı tuzak

TSK: Afrin/Hacıhasanlı Köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edilmiştir.

Afrin/Hacıhasanlı Köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edilmiştir. pic.twitter.com/Kk7m7mUfE4 — TSK (@TSKGnkur) 20 Mart 2018