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Teröristlerden Afrin/Hacıhasanlı Köyü'nde bombalı tuzak

TSK: Afrin/Hacıhasanlı Köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edilmiştir.

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TSK: Afrin/Hacıhasanlı Köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edilmiştir.

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