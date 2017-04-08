TSK: Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak Silopi’de icra edilen operasyonda, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek bölgede yapılan aramalarda, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir termal silah dürbünü, bir el kamerası, bir araç telsizi, bir güneş paneli, 26 pil, bir elektronik ateşleyici ile gıda ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Hakkâri/Yüksekova’da devam eden operasyonda, tespit edilen dört odalı bir mağarada yapılan aramada, 11 RPG-7 roketatar mühimmatı, dokuz el bombası, bin 904 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 20 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir lehim makinası, üç güç kaynağı, iki benzinli ısıtıcı, üç ocak, bir fırın, altı el lambası, iki projektör ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşam ve gıda maddesi ele geçirildiği ifade edildi.

Mardin Ömerli’de devam eden operasyonda, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, dört el bombası, 560 piyade tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, üç el telsizi, 15 metre infilaklı fitil, dört el yapımı patlayıcı, dört alıcı-verici devre, beş role, iki piknik tüpü,19 cep telefonu, bir DVD oynatıcı, bir güneş paneli, çok sayıda pil bloğu, çok miktarda muhtelif örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda, 704 kg esrar, iki el yapımı patlayıcı, çok miktarda gıda, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Mardin Savur’da icra edilen ev aramasında, 500 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı, iki tabanca, 55 tabanca fişeği, 30 metre kablo ele geçirildiği belirtildi.

Hakkâri/Merkez’de icra edilen aramada, tespit edilen bir mağara içerisinde, bir Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Şırnak Silopi’de icra edilen aramada, toprağa gömülü vaziyette, 479 adet fünye ve 26 pil ele geçirildiği kaydedildi.

Bitlis Merkez’de icra edilen yol aramasında, dere yatağında kayaların arasına gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen üst kısımları kesilmiş iki adet 12 kg’lık boş tüp ve 30 metre kablo ele geçirildiği ifade edildi.

Van Muradiye’de, bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin, Güvenlik Güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu bildirildi.