TSK: Siirt'te bir terörist etkisiz hale getirildi, Tunceli'de ise bir teröristin cesedi ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt Baykan’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi, bir adet tabanca, bir adet silah üstü termal kamera, bir adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Biksi makinalı tüfek, 317 adet Biksi makineli tüfek fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bbir adet el yapımı patlayıcı ise tespit edilerek imha edildi.

Muş merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında üç adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Tunceli Pülümür’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir terörist cesedi, bir adet M-16 piyade tüfeği, 44 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bir adet el bombası ve bir adet telsiz ile birlikte ele geçirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 3 bin 351 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 9 şahıs yakalandı. İran’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 şahıs ve Türkiye’den İran’a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 şahıs yakalandı. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 80 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 215 şahıs yakalandı. Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 42 şahıs yakalandı.