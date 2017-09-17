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TSK, sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesine büyük özen gösteriliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesine, çevreye ve kültürel varlıklara büyük özen gösteriliyor.

  • AA
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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Mehmetçik, sivillerin, çevresel ve kültürel varlıkların zarar görmemesi konusundaki hassasiyeti doğu ve güneydoğudaki operasyonların yanı sıra 69 şehit verilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda gözler önüne serildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince verilen şehitler ve El Bab kentinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi sürecinin uzaması pahasına, harekat büyük dikkatle gerçekleştirildi. Mehmetçik, teröristler ve onların kullandığı tesis ve binalar dışında hiçbir canlıya ve binaya zarar vermedi.

Okul, hastane, yol ve altyapıya zarar verilmeden çıkılan El Bab'ta hayat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede sağladığı güvenlik ortamının ardından hızla olağan akışına döndü.

Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı'nda masum insanların zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyet ve dikkatin aynısını bölücü terör örgütü üyeleri tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde kazılan çukurun ardından başlatılan operasyonlarda da sergiledi.

Musul'daki harekat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarındaki hassasiyetinin önemi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Musul kentinin DEAŞ'tan temizlenmesine yönelik gerçekleştirdiği harekatta anlaşıldı.

Koalisyon güçleri ve Irak ordusu, Musul'da operasyonlarını hedef gözetmeksizin gerçekleştirirken, kent harap hale geldi.

DEAŞ’tan temizlenmesi için icra edilen koalisyon harekatı sonucunda Musul'da on binlerce sivil hayatını kaybetti, yüz binlerce sivil kayboldu veya göç ederek evlerini terk etmek zorunda kaldı, hastaneler ve okullar zarar gördü.

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