TSK, Suriye'nin Azez bölgesinde terör örgütü PKK/PYD mevzilerini top atışıyla vurdu
ÖSO birlikleri ile terör örgütü PKK/PYD arasında Maarin'de arasında çatışmalar yaşanıyor. TSK terör örgütünün bulunduğu mevzileri top atışlarıyla vurdu.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile terör örgütü PKK/PYD arasında Azez’in kuzey batısındaki Maarin köyünde çatışmalar yaşanıyor.
Yaşanan çatışmalar sonrası Türk Sİlahlı Kuvvet (TSK) Azez’in kuzey batısında Birsaye dağındaki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini top atışları ile vurdu.
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