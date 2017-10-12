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TSK, Suriye'nin Azez bölgesinde terör örgütü PKK/PYD mevzilerini top atışıyla vurdu

ÖSO birlikleri ile terör örgütü PKK/PYD arasında Maarin'de arasında çatışmalar yaşanıyor. TSK terör örgütünün bulunduğu mevzileri top atışlarıyla vurdu.

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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile terör örgütü PKK/PYD arasında Azez’in kuzey batısındaki Maarin köyünde çatışmalar yaşanıyor.

Yaşanan çatışmalar sonrası Türk Sİlahlı Kuvvet (TSK) Azez’in kuzey batısında Birsaye dağındaki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini top atışları ile vurdu.

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