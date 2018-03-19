TSK Twitter'dan paylaştı: Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır
TSK'nın yaptığı paylaşımda 'Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır' ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin kent merkezine, kente zarar verilmeden girildiğini fotoğraflarla ifade ederken, yine diğer ülkelerin Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul gibi kentlere girerken nasıl bir yıkım gerçekleştirdiklerini yine fotoğraflarla gözler önüne serdi.
ŞEHİRLERİ TARUMAR ETTİLER
TSK'nın paylaşımında; Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul kentleri diğer ülkelerin harekatları sonrası harap şekilde görülüyor.
TÜRKİYE FARKI
Afrin kent merkezinin ise harekat sonrası zarar görmeden, harekat öncesi halinde kalması, Türkiye'nin nasıl titiz şekilde çalıştığını ve nasıl insancıl bir harekat yürüttüğünü gözler önüne serdi.
İŞTE TSK'NIN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAFLAR
Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır! pic.twitter.com/rZSSi3kk2d— TSK (@TSKGnkur) 19 Mart 2018
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