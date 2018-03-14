TSK ve ÖSO, Afrin'in Gevrika, Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köylerini teröristlerden temizledi

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köyleri ile güneybatıda Cinederes beldesine bağlı Gevrika köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO öğle saatlerinde Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah, Şadir, Çolağan, Kuran, Kori Gul ve Şatiyan köylerini ele geçirmişti.

Böylece gün içinde teröristlerden arındırlan köy sayısı 12'ye yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233'e ulaştı.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.