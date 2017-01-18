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TSK'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

TSK'daki operasyon kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 7 asker Kayseri'de gözaltına alındı.

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Kayseri'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 7 asker gözaltına alındı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Karar doğrultusunda, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 7 asker gözaltına aldı.
 
Öte yandan, Çanakkale ve Bilecik'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bir polis ve bir asker de Kayseri'de yakalandı.
 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.

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